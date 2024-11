Al via i lavori sul tetto alla stazione di Saluzzo

Stazione di Saluzzo, al via l'allestimento dei ponteggi per i lavori sul tetto.

Da oggi, lunedì 4 novembre, gli operai sono al lavoro per allestire i ponteggi intorno alla Stazione di Saluzzo, dove è al via il cantiere da parte di Rfi – Rete ferroviaria italiana del Gruppo Ferrovie dello Stato, per la messa in sicurezza dell’edificio, che da anni versa in condizioni di degrado e abbandono. In questa fase si interverrà sul tetto dell'edificio.

Per chiedere un tempestivo intervento delle ditte incaricate da Rfi, intimando la messa in sicurezza, il sindaco Franco Demaria aveva firmato un’apposita ordinanza ad agosto (la numero 209) (e negli anni precedenti 2018, 2022, 2023 altre erano state emesse dall’allora sindaco Mauro Calderoni).

L’ordinanza inoltre chiedeva l’intervento sulla facciata storica dell'edificio - sottolinea il primo cittadino. "RFI ha mandato i saggi alla Soprintendenza. Con tempi quindi più lunghi, si prevede il recupero della facciata".

La stazione, chiusa dal 2020, dovrebbe accogliere nuovamente i passeggeri dal 7 gennaio prossimo, data indicata per la riattivazione della linea ferroviaria Cuneo-Saluzzo-Savigliano, operata dalla compagnia Longitude Holding-ArenaWays.

Sempre in merito all’area stazione e al piazzale posteggio a lato dell’edificio, il sindaco Demaria aggiunge "stanno procedendo parallelamente gli incontri con GrandaBus per la definizione del progetto Movicento e della riqualificazione della piazza".