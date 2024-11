Ancora alta pressione e bel tempo sulla Granda, ma peggiora la qualità dell'aria

Le condizioni meteorologiche vedono ancora la presenza di un forte anticiclone al suolo che tiene lontane le perturbazioni. Tuttavia in quota comincia ad esserci qualche cedimento, che renderà il tempo più incerto e non sempre soleggiato.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi lunedì 4 a giovedì 7 novembre



Il cielo si presenterà per la maggior parte del tempo soleggiato o con velature soprattutto in montagna. Tuttavia gli spazi soleggiati nel corso dei giorni si ridurranno a causa di una situazione barica in quota non più propensa ad una forte alta pressione. In pianura l'aria stabile potrà generare nebbie anche estese al mattino, che potrebbero rendersi persistenti col passare dei giorni. Comincia ad aumentare il rischio di bassa qualità dell'aria per le polveri sottili e lo smog.

Temperature oltre la media del periodo ma in graduale ritorno verso le medie a causa di un debole ma continuo afflusso di aria più fresca da est. Sulle zone pianeggianti e sulle coste le massime saranno comprese tra 15 e 20 °C con valori stazionari o in calo nel corso dei giorni. Le minime viaggeranno generalmente tra 7 e 11 °C, in caso di forti rasserentamenti localmente anche inferiori a 7°C. Sulle coste le minime saranno più elevate e comprese tra 10 e 14 °C.

Venti generalmente assenti o deboli variabili, deboli o localmente moderati settentrionali solo sulla Liguria centrale.

Da venerdì 8 novembre

La tendenza mostra ancora una bassa propensione ad un cambiamento drastico della circolazione, anche se aumenterà in parte l'instabilità soprattutto in mare aperto.

Cuneo

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo