Come scegliere le maniglie per porte: i consigli di Casa della Ferramenta

Colore, design, finiture sono determinanti per realizzare un ambiente abitativo elegante ed equilibrato, senza tralasciare l’aspetto della funzionalità e della praticità. In particolare, la scelta delle maniglie per porte , sebbene non riceva sufficiente attenzione, è invece fondamentale e può realmente fare la differenza: porte interne, anche di qualità elevata, con maniglie inadatte creano una visibile disarmonia estetica e possono inoltre compromettere il comfort e la sicurezza.

Per acquistare online maniglie per porte interne di qualità, Casa della Ferramenta è il punto di riferimento ideale: lo store propone un ricco assortimento di maniglie in acciaio, alluminio o materiale plastico, resistenti, dal design originale ed elegante e proposte con un ottimo rapporto tra qualità e prezzo. Casa della Ferramenta è lo store online di Grohe, un marchio che rappresenta il settore della ferramenta da oltre cento anni. L’e-commerce è stato aperto nel 2018 per fornire un servizio completo e professionale e per ampliare il catalogo di prodotti, proponendo costantemente le novità più recenti nel campo della ferramenta, dell’utensileria, della pulizia e dell’antinfortunistica.

Maniglie per interni: lo stile è fondamentale

Lo stile estetico delle maniglie per le porte interne deve accordarsi sia alla porta che all’arredamento e, in generale, all’ambiente abitativo. Ad esempio, ad una porta in stile classico, magari realizzata in legno con intarsi e cornici, si addice una maniglia in ottone o bronzo anticati e con un’elegante linea retrò. Se invece la porta è minimalista, in laminato, scelta in un colore vivace o insolito, la maniglia deve avere un design moderno, meglio se in acciaio, alluminio o talvolta anche vetro.

Abbinare la maniglia alle caratteristiche tecniche della porta

Per le porte più classiche sono adatte le maniglie tradizionali, in metallo naturale o trattato, con rosetta e serratura montata a parte oppure con placca lunga che include anche la serratura, una soluzione, quest’ultima, adatta per le porte di dimensioni più grandi.

Esiste anche la possibilità di montare maniglie a incasso, adatte per le porte scorrevoli o comunque per chi preferisce una soluzione più essenziale, ama le forme semplici e pulite, e desidera una porta in cui la maniglia risulti quasi invisibile.

Colori e materiali per le maniglie da interni

La varietà di materiali e colorazioni per le maniglie da interni che oggi il mercato è in grado di offrire, può soddisfare qualsiasi esigenza e preferenza di stile, comprese le soluzioni più insolite ed originali.

Generalmente, sulle porte in legno naturale, ad esempio noce o ciliegio, si addicono maniglie in metallo dorato, come l’ottone, mentre su porte bianche laccate sono perfette le maniglie in acciaio, vetro o ceramica bianca. Ultimamente, una tendenza molto diffusa è quella dello stile shabby chic: per le porte di questo tipo, che possono essere bianche o in un colore pastello, sono adatte maniglie vintage in ceramica dipinta.

Un’altra tendenza piuttosto recente è quella di abbinare a porte monocolore, bianche o in una tinta neutra, maniglie colorate, variando la gamma cromatica in base ai diversi ambienti a cui la porta dà accesso, oppure utilizzando una colorazione tono su tono.

Suggerimenti per scegliere le maniglie adatte

Per essere sicuri della propria scelta e impreziosire l’ambiente abitativo con le maniglie giuste, si raccomanda di prestare attenzione ad alcune semplici regole, che consentono di ottenere un risultato eccellente senza tralasciare la funzionalità o l’estetica.

Oltre al proprio budget disponibile, che si consiglia di fissare preventivamente, è bene considerare prima di tutto le dimensioni della maniglia, che devono essere proporzionate a quelle della porta: una porta molto stretta non può certo avere le stesse maniglie di una grande porta a doppio battente.

Anche la funzionalità e la sicurezza sono importanti: nel caso si desideri disporre di maggiori privacy e riservatezza, si può scegliere una maniglia con meccanismo di blocco a pulsante, una soluzione adatta anche per chi ha allestito la postazione di lavoro in una stanza dentro casa.

Le maniglie devono abbinarsi ovviamente alle porte, ma, come abbiamo detto, è importante che si adattino allo stile dell’intera abitazione e ad altri dettagli e accessori già in essere, quali possono essere le maniglie delle finestre, le placchette degli interruttori e le lampade.