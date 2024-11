A Bra tre giorni di Festival “Incontro con la Multivisione”

Torna a Bra “Incontro con la Multivisione 2024”, la dodicesima edizione della prima rassegna di multivisione del Piemonte, in programma da venerdì 8 a domenica 10 novembre 2024 all'Auditorium del Centro Polifunzionale di largo Resistenza.

Nata nel 1997 e diventata a carattere internazionale, ha ospitato sinora i migliori artisti italiani e stranieri, iscrivendo nel proprio curriculum alcuni tra i maggiori esponenti a livello mondiale di questa affascinante forma di espressione artistica.

La prima sessione di proiezioni è in programma venerdì 8 a partire dalle ore 21, con brevi ma intensi capolavori visivi e musicali di autori italiani ed esteri, dedicati alla pallapugno, al calcio storico fiorentino, Tango Drama, Shadow on the wall, The elefant farewell, Libellules, Sula Bassana WingsX, Musica Keltika, Mascarade de Plumes, Il silenzio dell'acqua, Studi sui colori del Mare, Where athtar was born Wings Platinum.

Si prosegue sabato 9, alle 16.30 con il documentario in multivisione “Erano gli anni ‘60”, per non dimenticare, di Claudio Tuti, mentre alle ore 21 proseguono le proiezioni dedicate al tema “Sguardo sull’uomo”. In chiusura, “Da Pacem Domine”, con musica di Arvo Pärt eseguita dal vivo dalla Corale Polifonica di Sommariva Bosco.

Domenica 10 alle ore 16.30 ancora spazio al revival, con il documentario in multivisione “Erano gli anni ‘70” a cura di Claudio Tuti. Alle ore 21 ultima sessione di proiezioni domenica alle ore 21, sul tema Fantaidama 2022, Poesia di Teresa Montano “Noi” e Fotografie del gruppo Mignon.

Il programma dettagliato del Festival della Multivisione è consultabile a questo link: www.immaginare.it/Programma2024.pdf.

Tutti gli appuntamenti della Rassegna sono ad ingresso gratuito con prenotazione consigliata.



Info e prenotazioni:

• Comune di Bra, Ufficio Turismo e manifestazioni tel. 0172 430185 - www.turismoinbra.it

• IMMAGINARE studio fotografico Via V. Emanuele 61- tel. 0172 412950 - 335 6478298 - www.immaginare.it (em).