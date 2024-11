Il magazzino Caritas di Saluzzo è sguarnito: si cercano indumenti pesanti per i lavoratori stagionali

Il magazzino della "Boutique du monde" della Caritas di Saluzzo è sguarnito completamente. Le richieste di molti i lavoratori stagionali, ancora impegnati nella raccolta frutta che si rivolgono qui, in cerca di indumenti pesanti per ripararsi dal freddo che sta arrivando, non possono essere esaudite.

"Sono circa 20, 30 passaggi ad ogni apertura: giovani che vengono a chiederci vestiti invernali ai quali dobbiamo dire che non abbiamo più nulla, perché abbiamo esaurito le scorte"- conferma il direttore Carlo Rubiolo.

L'appello è dunque rivolto a avesse indumenti maschili da donare: pantaloni, maglioni, giacconi e scarpe. Li potrà consegnare alla Caritas, per la Boutique du monde, in corso Piemonte n.63, il mercoledì e il venerdì dalle 17 alle 19.

Info tel 0175 42360 int 5.