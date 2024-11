Un lupo si aggira per le campagne intorno a Bombonina?

Da una lettrice riceviamo e pubblichiamo:

Buongiorno,

vi scrivo per raccontare un fatto accaduto a mia figlia.

Era la sera del 2 novembre, dopo cena come d'abitudine mia figlia ha portato il cane a fare l'ultima passeggiata della giornata, è rientrata quasi subito terrorizzata perché poco distante da casa nei pressi del parco giochi si è trovata faccia a faccia con un lupo.

Abitiamo a Bombonina in centro paese, capisco che tutto intorno è campagna e molti abbiano animali, proprio in quei giorni pascolavano delle mucche nei campi poco distanti dall'area giochi e campetto polivalente. Ma è normale che questi animali si avvicinino sempre di più alle case?

So che non sono aggressivi con l'uomo, ma non fa di certo piacere! Infatti mia figlia non vuole più saperne di uscire col cane.

Qui a Bombonina per fortuna tanti ragazzini giocano ancora fuori.

Bisogna prendere dei provvedimenti per non penalizzare questi piccoli paesi di campagna!

Lettera firmata