Legge di bilancio 2025, UNCEM sui tagli: "Ricadute devastanti sui comuni montani"

Il ritardo in questa riorganizzazione - un decennio almeno - sta minando l'attuazione del PNRR, con Enti troppo fragili, con un "municipalismo" spinto che ha visto troppi bandi essere destinati ai singoli Comuni. Così oggi i tagli - che sappiamo tutti essere urgenti per rientrare nel 'pareggio di bilanciò e nel 'patto di stabilità' europeo - sull'ambito piccolo e sul singolo Ente cadono con una potenza notevole, finendo per compromettere servizi pubblici e interventi per famiglie e comunità. Ancor più duro è sopportare i tagli nelle zone montane che avrebbero urgenza, nel quadro di una riorganizzazione degli ambiti amministrativi territoriali, anche di una fiscalità differenziata e peculiare, in primis per il sistema pubblico degli Enti locali, che permetta di far fronte a sovracosti di servizi e investimenti montati proprio dai Comuni di Alpi e Appennini. Non da ultimo, è urgente favorire come Città e Montagne agiscono insieme con Autonomie in dialogo, in stretta relazione. Evitiamo come Uncem ogni partizione e frammentazione: generiamo relazioni territoriali anche istituzionali, finanziarie, flussi economici, riconoscimento dei servizi ecosistemici-ambientali, reciproche urgenze.