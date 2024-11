Come vendere un dominio in modo redditizio

Forse non ne avete più bisogno. Ma questo non significa che non si possa trarne profitto. Anzi, potreste non solo recuperare parzialmente l'investimento, ma anche ottenere un buon guadagno. E come fare una vendita redditizia di un dominio? Leggete in questo articolo.

Due modi per vendere un dominio

Metodo 1: la piattaforma di scambio

Esistono piattaforme specializzate per la compravendita di domini, dove venditori e acquirenti possono accordarsi sulle transazioni. Queste piattaforme funzionano come una borsa: il dominio viene messo all'asta, e colui che offre la cifra più alta lo ottiene previo consenso del proprietario.

Esistono tuttavia anche piattaforme che operano in modo diverso. Ad esempio, come proprietario di un dominio, potete fissare il prezzo desiderato e attendere un acquirente disposto a pagarlo. Poiché la piattaforma garantisce la sicurezza della transazione, applica una commissione per il suo servizio.

Metodo 2: un intermediario come garante

In questo caso, il garante è una persona che agisce come intermediario, assicurandosi che entrambe le parti siano protette e che ciascuno ottenga quanto desiderato. Come funziona? Il venditore e l'acquirente individuano un intermediario di comune accordo, attraverso il quale avviene lo scambio di dati e denaro. Anche il garante, ovviamente, riceve una commissione concordata in anticipo. Non è necessario che l'intermediario sia un esperto del settore: basta che sia considerato affidabile sia dal venditore che dall'acquirente.

Da cosa dipende il prezzo di un dominio

Ovviamente il venditore può fissare il prezzo che desidera. Tuttavia, affinché un acquirente accetti l'importo richiesto e decida di comprare il dominio, è fondamentale valutare adeguatamente il dominio:

Nome breve e conciso. I nomi di dominio brevi e facili da ricordare sono molto richiesti. Se un dominio è occupato, acquirenti facoltosi potrebbero volerlo acquistare dal proprietario attuale;

Tematica. I domini costosi spesso sono quelli che riguardano temi come la medicina, il settore immobiliare e le assicurazioni;

Zona del dominio. I domini in zone come .com e in alcuni domini nazionali prestigiosi (come .de, .uk, .ch e altri) possono essere venduti a prezzi elevati;

Storia del dominio. È piuttosto difficile vendere un dominio con filtri negativi sui motori di ricerca o con un profilo di link di bassa qualità. Al contrario, un dominio con una buona storia è un bene prezioso e facile da promuovere.

Inoltre, è importante a chi vendete il dominio. È ovvio che un'azienda consolidata e con una buona reputazione sarà disposta a pagare una somma ragionevole più facilmente rispetto a una persona fisica o a un piccolo marchio.