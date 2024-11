A Peveragno una serata di proiezione di fotografie dei partecipanti all'escursione sulla via Francigena

Camminare senza fretta è un buon modo per sentirsi liberi. E lo sanno bene i partecipanti all’escursione sulla Via Francigena che da otto anni la Compagnia del Birùn propone in collaborazione con il C.A.I. sezione di Peveragno.

Camminando tra le faggete e i noccioleti della Tuscia che da Viterbo ci hanno accompagnato fino a Sutri ci siamo sentiti liberi dai troppi impegni della vita quotidiana e dal trambusto, liberi - o meglio lib(e)ri in tema con la rassegna di quest’anno – di raggiungere un unico obiettivo: assaporare la bellezza della natura e della storia che si incontrano lungo l’antico cammino dei pellegrini.

Ci siamo immersi nel verde dei boschi, a tratti impervio e selvatico, che fa da contorno all’acciottolato romano e a viste mozzafiato sulle valli e sul lago di Vico. Le costruzioni grigie di basalto disseminate nel paesaggio, frutto della natura vulcanica del luogo e dell’ingegno dell’uomo che ha saputo costruire in armonia con ciò che il territorio offre, creano la peculiarità di un luogo che in pieno centro Italia ai giorni nostri - complice forse la pioggia che sovente ci ha sorpreso lungo il cammino – riporta alla mente del visitatore paesaggi e suggestioni medievali dal sapore nordeuropeo.

Ogni borgo offre uno sguardo sulla nostra storia, uno spunto per farlo continuare a vivere nel presente: l’abbazia cistercense di San Martino al Cimino, la vocazione agricola di Casaletto, gli splendori rinascimentali di Ronciglione, l’anfiteatro romano di Sutri scavato nel tufo di una collina che appare a sorpresa in fondo a un giardino e infine l’indescrivibile forza e bellezza di Civita di Bagnoregio chiamata anche la città che muore per via dell’erosione che minaccia la striscia di terra su cui sorge a cui si accede solo attraverso un ponte che pare sospeso tra presente e passato.

Giovedì 14 novembre alle 21.00 nel Salone Ambrosino di Peveragno, alla serata di proiezione delle fotografie scattate dai partecipanti all’escursione, interverrà l’accompagnatore naturalistico Daniele Piacenza con cui dialogheremo sull’importanza della valorizzazione dei sentieri e dei cammini, partendo dall’attenzione al paesaggio e alla storia di cui sono silenziosi custodi e testimoni. ‘Camminare senza fretta è un atto di rivolta alla frenesia’ scriveva il giornalista Hodgkinson e noi crediamo davvero che possa stimolare ad apprezzare e curare il nostro inestimabile patrimonio naturale e storico minacciato dalla frenesia che induce all’incuria e all’indifferenza.

L’ingresso alla serata è libero e gratuito.