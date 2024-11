Venasca, incontro dei sindaci dell’area Monviso con l’assessore regionale Vignale

Incontro tecnico giovedì 7 novembre alle ore 18 nel municipio di Venasca dei sindaci dell’area omogenea del Monviso con l’assessore regionale Gianluca Vignale sulla ripartizione dei fondi Fsc (Fondi di sviluppo e coesione) 2021-2027.

L’area omogenea Terre del Monviso, di cui è capofila Revello, comprende i Comuni di: Bellino, Brondello, Brossasco, Casteldelfino, Crissolo, Envie, Frassino, Gambasca, Isasca, Martiniana Po, Melle, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Piasco, incontra i sindaci Pontechianale, Revello, Rifreddo, Rossana, Sampeyre, Sanfront, Venasca.

La riunione si tiene a Venasca per ragioni logistiche, nonostante il sindaco, Silvano Dovetta, non sarà presente perché impegnato a Gap, insieme all’assessore regionale alla montagna Marco Gallo, per la definizione di progetti transfrontalieri Alcotra.