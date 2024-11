AlterLego e Supereroi in Pediatria a Cuneo

Questa mattina, martedì 5 novembre, lo staff di Alterlegocuneo con Paolo Marenchino, Fabio Cianci, Christian Dalmasso e la responsabile di SEA assieme ai Supereroi (Andreina Tarasco alias wonder woman, Andrea Bodino alias Batman, Sandro Biginelli alias Spiderman) hanno consegnato alcuni doni presso la Pediatria dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, alla presenza del Primario Eleonora Tappi, del direttore generale Livio Tranchida e della referente per l’empowerment Antonella Ligato.

La donazione è il frutto di una raccolta fondi promossa nel corso della 25ma edizione della Fiera del Marrone a Cuneo, dove l’istituto ABE School di Cuneo ha ospitato la seconda edizione di “Granda Bricks” una due giorni nella quale l’associazione Alterlegocuneo ha proposto una mostra espositiva di mattoncini Lego® nei locali e nella parte esterna ha accolto le calate spettacolari da massima altezza da parte di SEA Supereroiacrobatici ODV ETS.

Coinvolto lo store MATTOncino che ha confezionato i prodotti da consegnare in reparto.

Nel corso della visita in ospedale la dottoressa Tappi ha parlato di “un dono generoso che favorisce la creatività e la motricità dei bambini, fungendo da utile alternativa agli smartphone e offrendo loro l’opportunità di scoprire cose nuove anche all’interno di un ospedale”.

Un grazie anche dal direttore generale Tranchida: “Il nostro obiettivo è quello di umanizzare i reparti. E’ fondamentale che i bambini ricoverati non perdano il contatto con l’esterno; vogliamo perciò un reparto aperto, accessibile, che consenta ai piccoli pazienti di vivere un’esperienza in maniera umana. Anche la scuola in ospedale ne è un esempio”.