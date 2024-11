Nuova missione per il dottor Bruno Frea in Kenia

Il prossimo giovedì 7 novembre il dottor Bruno Frea, urologo cornelianese di fama mondiale, ripartirà alla volta del North Kinangop Hospital in Kenia, dove con il suo staff si fermerà due settimane per operazioni, visite, lezioni per i medici e consulenze nei reparti.

Lo accompagnerà anche in questa occasione il giornalista e conduttore radiofonico Marcello Pasquero, che racconterà e testimonierà quotidianamente la missione e si occuperà della diretta con Grinzane Cavour in occasione della XXVa edizione dell’Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba, in programma domenica 10 novembre.

L’asta infatti, sarà parte attiva nella raccolta dei fondi necessari per attrezzare la nuova sala operatoria dell’ospedale, creato e guidato da don Sandro Borsa.

Racconta il dottor Frea: “Le opere murarie della nuova sala sono completate, ora però servono le attrezzature, il lettino, la lampada scialitica, il respiratore per le anestesie e tutti gli apparati medicali necessari. Speriamo che dall’evento di Grinzane Cavour ci possa arrivare il ricavato di un bel tartufo!”.

Pasquero e Frea porteranno in Kenia una targa ricordo del legame fra North Kinangop e l’asta mondiale del Tartufo Bianco d’Alba, da apporre davanti alla nuova sala operatoria.

Meritorio da parte dello staff di Bruno Frea l’obiettivo di istruire e formare il personale medico e paramedico autoctono, in modo che chi resta sia in grado di continuare ad esercitare le cure e le attività avviate dai medici italiani.

Buona trentesima missione al dottor Frea e a tutti i componenti del team italiano in partenza per il Kenia.