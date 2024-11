Cuneo, al Toselli le compagnie ResExtensa e Interno5: prosegue "Interscambi coreografici"

La stagione 2024-25 di Interscambi Coreografici, a cura della Fondazione Egri per la Danza, prosegue al Teatro Toselli con un appuntamento dedicato alla ricerca coreografica: lo spettacolo “Dittico contemporaneo” riunirà infatti, giovedì 7 novembre alle ore 21, due importanti compagnie italiane, Interno5 e ResExtensa, che presenteranno estratti delle loro ultime creazioni.

Interno5 (Napoli, Campania) presenterà "La caduta", uno studio scaturito dalla precedente produzione di Antonello Tudisco "Act of Mercy" ispirata al dipinto de Le Sette Opere della Misericordia di Caravaggio. La caduta è una conseguenza di uno squilibrio, di una perdita, di un processo irreversibile che ha il suo focus in un particolare dell'opera: gli angeli che si sporgono nella parte superiore della scena. Motore dell'azione il loro precipitare vertiginoso, un imprevisto che genera arte, un tonfo che è il motore dell'emozione, ma è anche l'impossibilità di ristabilire l’ordine perduto e mostra come i corpi intenti alla salvezza siano pervasi di una goffa e disperata bellezza. Ed è anche una riflessione sulla drammatica situazione vissuta dai migranti che attraversano di continuo il Mediterraneo. E questo è l’altro asse di ricerca su cui indaga la performance, soffermandosi su quegli atti di Misericordia mancati o dimezzati che si attuano nei confronti di questa bisognosa umanità.