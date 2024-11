Alba Cheer: Young Titans verso l'appuntamento di Göteborg

Ponte di Ognissanti in palestra per il team Young Titans, che è stato impegnato in un intenso weekend di coreografia.

L'appuntamento con la prima competizione stagionale è alle porte: dal 29 novembre al 2 dicembre la squadra Under 18 di Alba Cheer sarà al Nordic All Level di Göteborg, in Svezia, una competizione molto prestigiosa in cui la compagine albese ha già ben figurato lo scorso anno.

Per preparare al meglio l'esercizio di gara negli scorsi giorni gli atleti e i tecnici sono stati supportati dai coach di Cheer IQ, che si fermeranno ad Alba anche per tutta questa settimana, offrendo la consulenza a tutti i team della Palestra Titans.

Dopo aver messo a punto la coreografia, le prossime sedute vedranno intensificarsi la preparazione della gara, con il focus sull'esecuzione e su tutti i dettagli.

L'appuntamento con lo show off è già fissato per domenica 24 novembre alle ore 18:00, quando alla Palestra Titans è atteso il pubblico delle grandi occasioni per sostenere il team.