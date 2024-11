Cuneo: riqualificata l’area giochi di largo Caraglio

Un’altalena, giochi a molla e una torretta-scivolo su una pavimentazione in gomma antitrauma. Da qualche giorno si presenta così, totalmente riqualificata, l’area giochi di largo Caraglio - in pieno centro storico - alle famiglie che frequentano la zona.

L’intervento, sollecitato anche dal Comitato di Quartiere per il futuro del centro storico, aveva subito uno stop a causa dei tempi di consegna del materiale di copertura della pavimentazione. Una volta arrivate le coperture in gomma si è potuto procedere celermente con i lavori, che sono stati conclusi nella prima metà di ottobre. “L’intervento di riqualificazione dell’area era stato richiesto dalle mamme che frequentano l’area con i loro figli– spiega l’assessore al Verde Pubblico, Gianfranco Demichelis -. Oggi la zona è totalmente a disposizione delle famiglie, con un valore aggiunto dato dai giochi nuovi e dalla messa in sicurezza dello spazio”.