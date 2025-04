Il Comune di Cuneo cerca un ragioniere. Nella mattinata di ieri, lunedì 7 aprile, è stato pubblicato un bando per l’assunzione di un “istruttore amministrativo-contabile” a tempo pieno e indeterminato. La data di scadenza per la presentazione delle domande è mercoledì 7 maggio, alle ore 12.

Tra i requisiti richiesti per l’ammissione figurano il diploma di ragioneria (o titolo equipollente), oppure una laurea in Economia e Commercio. Il concorso prevede due prove, una scritta e una orale, oltre ad un’eventuale preselettiva volta a verificare il possesso delle conoscenze tecniche minime utili a partecipare ai passaggi successivi. Il programma d’esame è indicato nel bando. L