Il consiglio comunale dei ragazzi di Saluzzo scopre la convenzione Onu al residenziale del "Quartiere"

Sabato 19 e domenica 20 ottobre 2024 “Il Quartiere” ha ospitato il residenziale per i consiglieri e le consigliere del Consiglio comunale dei/delle ragazzi/e (Ccr) di Saluzzo.

Si è trattato di un'importante occasione di incontro e di crescita per i giovani rappresentanti che si sono immersi in un programma ricco di attività educative, momenti di riflessione e spazi di confronto.

Il residenziale ha offerto ai partecipanti un'opportunità per conoscersi meglio, sia come individui sia come gruppo, attraverso laboratori creativi e attività di team building, coordinati dagli educatori Leonardo Giletta e Irene Macrì della cooperativa Caracol.

Un momento centrale del residenziale è stata l’introduzione e l’approfondimento di un tema di grande rilevanza: la Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Ragazze e ragazzi hanno potuto confrontarsi su alcuni degli articoli più significativi, riflettendo sui diritti fondamentali che garantiscono il benessere e la protezione di bambini e adolescenti in tutto il mondo. La discussione ha toccato temi come il diritto all’istruzione, alla protezione dalla violenza e dallo sfruttamento, alla salute e alla partecipazione attiva nella società.

Questo approfondimento ha offerto ai consiglieri e alle consigliere uno spunto di riflessione importante sul loro ruolo all’interno del Ccr, aiutandoli a comprendere meglio l'importanza di rappresentare la voce dei loro coetanei e di promuovere iniziative che tutelino i diritti di tutti i ragazzi e ragazze della comunità.

Il residenziale si è concluso con grande entusiasmo, lasciando ai partecipanti non solo nuovi strumenti e conoscenze, ma anche legami più forti e una maggiore coesione come gruppo.

Il lavoro iniziato durante questi giorni proseguirà nei prossimi mesi, quando i consiglieri e le consigliere del Ccr continueranno a discutere e a elaborare proposte per il loro territorio, ispirandosi ai valori della Convenzione Onu