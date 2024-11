Polpette abbandonte in via dei Boschi a Borgo San Dalmazzo: analisi in corso

Polpette abbandonate in via dei Boschi a Borgo San Dalmazzo. Sono state rinvenute a ottobre, ma non è la prima volta che accadono episodi del genere in quella zona molto frequentata dai proprietari di cani.

Nell’area interessata dall’abbandono sono stati collocati cartelli informativi per la cittadinanza e tutto il cibo rinvenuto è stato prelevato e consegnato all’Istituto Zooprofilattico di Cuneo per accertare la natura del materiale e valutare eventuali rischi per la salute pubblica e animale.



L'amministrazione comunale: "Si ricorda che, ai sensi della normativa vigente, è vietato abbandonare cibo sull'intero territorio comunale poiché ciò potrebbe generare allarme ingiustificato e compromettere la sicurezza pubblica. Invitiamo pertanto tutti i cittadini a rispettare le norme e a segnalare eventuali comportamenti sospetti alle autorità competenti. Per ulteriori informazioni, sarà nostra premura aggiornare tempestivamente la cittadinanza sugli esiti delle analisi".