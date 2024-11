Ceva, auto contro camion: un ferito

Auto contro un camion nel comune di Ceva in via Romita, oggi mercoledì 6 novembre intorno alle 15.30.



Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Mondovì e i volontari di Ceva che hanno provveduto a liberare e mettere in sicurezza la conducente dell'auto rimasta incastrata a seguito dello scontro. La donna ferita ad una gamba è stata affidata alle cure dei sanitari del 118 e trasportata in ospedale a Mondovì.



Durante i soccorsi la viabilità è stata gestita dai carabinieri, intervenuti per i rilievi del caso, che hanno regolato la circolazione a senso unico alternato fino alla conclusione dell'intervento avvenuto intorno alle 17.30.