A Narzole si costruirà un salone polivalente da oltre un milione di euro

Grazie agli accordi di programma tra il Comune di Narzole e la Regione Piemonte, prenderanno presto il via i lavori per la realizzazione di un salone polivalente destinato a servire l’intera comunità. L’opera, il cui costo complessivo ammonta a 1.115.400 euro, verrà finanziata in parte con un contributo regionale di 936.936 euro, mentre il Comune di Narzole coprirà la cifra rimanente di 178.464 euro tramite cofinanziamento.

Il nuovo salone, progettato per ospitare eventi culturali, sociali e sportivi, rappresenta un intervento significativo nel percorso di sviluppo coeso delle strutture comunali, rispondendo a un’esigenza sentita da tempo dalla cittadinanza.

“Si tratta di un momento storico per la comunità e per tutto il territorio - ha dichiarato il sindaco di Narzole, Paola Sguazzini -. Questo salone polivalente è un’opera di cui si parlava da tempo, e che finalmente potrà vedere la luce grazie alla collaborazione con la Regione e ai fondi destinati a questo tipo di iniziative. Sarà uno spazio che permetterà ai cittadini di avere un punto di riferimento per attività di ogni tipo, dal culturale al sociale, dallo sportivo all’educativo”.

Il salone polivalente si inserisce in un contesto di rinnovamento delle strutture comunali che vede Narzole impegnata anche nella realizzazione di un nuovo asilo nido, che verrà realizzato entro il 2026 grazie all’impresa narzolese Fratelli Di Piazza Costruzioni. E sorgerà nella stessa piazza del salone all’ interno di un progetto armonico.