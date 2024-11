Premio Italia-México 2024: un riconoscimento alla solidarietà per Patrizia Casetta dell'Asl Cn2

Durante la quattordicesima edizione del Premio Italia-México, la Camera di Commercio Italiana in Messico ha reso omaggio a personalità e aziende italiane che hanno contribuito significativamente alle relazioni bilaterali tra Italia e Messico. Tra i premiati di quest'anno, spicca Patrizia Casetta, coordinatrice ostetrica presso il Punto nascita dell’Ospedale di Verduno (ASl Cn2), che ha ricevuto il Premio per la Solidarietà grazie al suo impegno altruistico nella “Misión Chiapas”.

Patrizia Casetta, insieme al marito Massimo Foglia, ex primario di ginecologia, ha dedicato gran parte della sua vita professionale e personale al volontariato in aree svantaggiate del mondo.

Il viaggio di Casetta nel volontariato è cominciato nel 1991 in Kenya, dove ha avuto la sua prima esperienza di aiuto nelle aree più povere, proseguendo poi in Etiopia e Messico. "Nel mio cuore c'è un desiderio di proteggere la salute, il diritto della salute delle donne, delle madri e dei loro figli", ha raccontato. Dal 2004, infatti, lei e suo marito sono attivi a Chiapas, presso l’ospedale San Carlo di Altamirano, una struttura gestita con dedizione dalle Suore dell’Obra di San Vicente. "È un piccolo ospedale diretto dalle suore che lavorano ogni giorno con molto amore e rispetto per il bene e la salute delle persone più povere".

L'equipe medica italiana si dedica a offrire assistenza sanitaria specializzata nelle comunità indigene del Messico, in particolare alle donne affette da patologie ginecologiche, ma non solo. "Anche noi preoccupiamoci per la salute degli uomini, non solo delle donne", ha aggiunto con un sorriso, sottolineando l’attenzione per tutta la popolazione indigente.

Il riconoscimento alla solidarietà, assegnato a Patrizia Casetta, è uno dei sei premi conferiti durante la cerimonia. L'evento si è svolto in una location prestigiosa di Città del Messico, alla presenza di figure illustri del mondo imprenditoriale e istituzionale, inclusi l'Ambasciatore italiano in Messico, Alessandro Modiano, e il presidente della Camera di Commercio Italiana, Lorenzo Vianello. La cerimonia ha sottolineato il valore dell'impegno sociale come ponte tra Italia e Messico, premiando chi, come Casetta, si impegna per il bene comune. "Lavorare ed essere gratificati non solo professionalmente, ma anche sentendosi realizzati nell'anima, è ciò che ci ha permesso di tornare ogni anno durante questi venti anni", ha confessato Casetta.

Per Patrizia Casetta, questo premio rappresenta non solo un riconoscimento ufficiale ma anche un'ulteriore motivazione a continuare la sua missione di aiuto verso i più bisognosi. "Spero di poter continuare con questo progetto per molti anni, perché questa meravigliosa, intensa e unica esperienza è un regalo molto più grande per noi," ha concluso, ribadendo il valore inestimabile della solidarietà e del lavoro di squadra. "Tutto ciò che abbiamo fatto in questi venti anni è stato possibile perché siamo una squadra e collaboriamo insieme, seguendo lo stesso obiettivo", ha affermato con gratitudine, condividendo idealmente il premio con tutte le persone che hanno reso possibile questa missione.