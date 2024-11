Progetto Spino's Graffiti di Paesana, un esempio di socialità ed impegno

Sono stati comunicati nei giorni scorsi i risultati del progetto "Spino's Graffiti" di Paesana. Si tratta di un laboratorio murales, che aveva come obiettivo il coinvolgimento dei giovani Paesanesi e non solo, nell'ideazione, progettazione e realizzazione dell'opera. Questo murales non voleva essere soltanto l'occasione per riverniciare dei muri rovinati dal tempo, ma soprattutto un momento di socialità e di impegno attivo per rendere Paesana, passo dopo passo, sempre più viva.

"Pensiamo proprio di essere riusciti nel nostro intento, infatti hanno partecipato", dicono gli organizzatori. Circa 10 ragazzi e ragazze, dagli 11 ai 18 anni di Paesana e dintorni, si sono messi in gioco proponendo idee e sporcandosi le mani, guidati nell'intero processo dall'artista Karim graffiti cherif. Il laboratorio sì e svolto nel mese di ottobre su 6 incontri pomeridiani e nonostante la pioggia, i ragazzi sono riusciti a portare a termine un capolavoro.