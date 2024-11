Tornano i corsi serali al Forno Comunitario di Niella Tanaro

C’è un luogo speciale che sa di pane caldo e convivialità, il Forno Comunitario di Niella Tanaro, ed è proprio qui che ripartono i corsi serali organizzati da Cfpcemon per scoprire i segreti della panificazione e della preparazione dei lievitati.

Due appuntamenti da non perdere

I primi corsi in programma, tenuti dall’esperto pizzaiolo e panificatore Nicola Caruso, promettono di soddisfare i gusti più variegati:

18 novembre 2024: Focaccia: dalla Genovese alla Fcazz pugliese

Per tutti gli amanti delle focacce, questo corso sarà un vero viaggio nelle varianti più gustose e tradizionali. Dalla soffice focaccia genovese alla saporita focaccia pugliese, ogni partecipante imparerà le tecniche per ottenere una lievitazione perfetta e un risultato fragrante.

2 dicembre 2024: Stuzzicherie aspettando le feste

Pensato per chi vuole arricchire la tavola delle festività con sfiziosi antipasti e snack, questo corso si concentrerà sulle preparazioni più versatili e sorprendenti, ideali per le serate in compagnia o come idee originali per un buffet natalizio.

Un’esperienza guidata da un Maestro dell’Arte Bianca

A guidare i partecipanti in questo percorso di gusto e manualità sarà Nicola Caruso, pizzaiolo e panificatore dalla comprovata esperienza e con una vera passione per i lievitati. Con il suo supporto, ogni corsista avrà l’opportunità di scoprire tecniche e trucchi per ottenere impasti perfetti e di sviluppare una sensibilità unica verso gli ingredienti e la loro trasformazione.

Corsi a numero chiuso e materiale incluso

Per garantire un’esperienza autentica e personalizzata, ogni corso è aperto a un massimo di 12 partecipanti, offrendo così l’occasione di lavorare a stretto contatto con il maestro e di ottenere consigli su misura. E non c’è bisogno di portare nulla da casa: tutti i materiali necessari saranno forniti in loco, permettendo ai partecipanti di immergersi totalmente nell’esperienza.

Iscrizioni aperte e offerta speciale

L’iscrizione ai corsi è già aperta e, per chi desidera partecipare a entrambe le sessioni, è disponibile uno sconto speciale sul totale dell’ordine. Si tratta di un’occasione unica per esplorare l’universo dei lievitati in un luogo storico come il Forno Comunitario di Niella Tanaro, un ambiente che esalta la bellezza della condivisione e dell’apprendimento.

Come partecipare

Prenotarsi è semplice: basta visitare il sito del Cfpcemon https://bit.ly/corsifornocomunitarioniella e completare l’iscrizione. I posti sono limitati, quindi conviene affrettarsi per non perdere l’opportunità di vivere questa esperienza straordinaria.