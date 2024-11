Stracôni, tutto pronto per l'edizione 2024: raggiunto l'obiettivo dei 20.500 iscritti

La Stracôni di quest'anno promette di essere un'esperienza indimenticabile grazie a diverse entusiasmanti novità che gli organizzatori hanno ideato in collaborazione con sponsor e partner. La Stracôni è una incredibile occasione di esplorazione, complicità e divertimento che a ogni edizione coinvolge non solo le tutte le persone che acquistano il pettorale e partecipano alla stracittadina solidale, ma anche aziende, enti e associazioni che nel nome della Stracôni mostrano tutta la propria generosità e voglia di mettersi in gioco.

Con grande soddisfazione annunciamo che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo: 20.500 (20000 + 500 dog) iscritti alla Stracôni 2024! Tutto il ricavato della vendita dei pettorali verrà distribuito alle scuole e alle piccole associazioni del territorio che partecipano alla speciale classifica Stracôni. Chi non è riuscito ad acquistare in tempo il pettorale per la stracittadina di Cuneo, può approfittare dei pettorali eventualmente ancora disponibili presso i numerosi gruppi sportivi e scuole in corsa per l’assegnazione dei contributi.

La Stracôni 2024 ha lavorato anche per alzare il livello della sfida competitiva FastCûni: da questa edizione la Michelin FastCûni si corre su un percorso omologato Fidal di 10 km. Un’unica partenza alle 16:00 da Piazza Galimberti entusiasmerà il pubblico presente. I runner si sfideranno lungo un circuito cittadino di 2 km da ripetere 5 volte. La distanza dei 10 km è valida per il conseguimento di record italiani e per l’inserimento nelle graduatorie nazionali. La Michelin FastCûni fa anche parte della Combinata Centro Calor, che vede l'unione della Apple Run di Cavour e la Michelin FastCûni, due corse che entreranno nella storia. Questa nuova combinazione offrirà una sfida unica per tutti i partecipanti, mettendo alla prova la loro resistenza e determinazione. Una doppia sfida per uno spettacolo ancora più coinvolgente, per tutti gli appassionati di corsa e di sport.

Trovi maggiori informazioni e le modalità di iscrizione ai vari Special Events sul sito ufficiale Stracôni https://www.straconi.it/eventi

La nuova edizione, cosa aspettarsi

L’appuntamento con la camminata solidale è per domenica mattina in Piazza Galimberti alle ore 9:30. L’attuale edizione della Stracôni toccherà le seguenti vie e piazze: Piazza Galimberti • Corso Nizza • Corso Vittorio Emanuele II • Via Dante Livio Bianco Via Bodina • Via Dalmastro • Via Ghedini • Via Beppe Fenoglio • Viale degli Angeli • Calà Gino Giordanengo • Parco Fluviale lungo Gesso • Via Parco della Gioventù • Via Porta Mondovì • Corso Marconi • Via della Pieve Lungogesso Papa Giovanni XXIII • Via Bono Via Roma • Piazza Galimberti.

Con i suoi 8,2 Km la corrente edizione mantiene il record di lunghezza degli ultimi anni. La Stracôni ogni anno cerca di portare all’attenzione del grande pubblico, sempre con il suo spirito di leggerezza e gioia, tematiche sociali importanti. Per l’edizione 2024 ha aderito all’iniziativa dell’assessorato comunale parità e antidiscriminazioni del Comune di Cuneo, del CSV e delle altre associazioni del territorio “Esprimi il tuo NO alla violenza”, che si inserisce nella rassegna “8 marzo è tutto l’anno – 25 novembre: giornata contro la violenza sulle donne”. L'invito è di indossare un capo o un accessorio rosso e a realizzare l’origami a forma di cuore che viene consegnato insieme al pettorale Stracôni. Gli origami verranno raccolti nei diversi punti, tra cui anche lo stand del CSV al Villaggio di Proposte Stracôni, per essere utilizzati per realizzare allestimenti a tema. A questa campagna di sensibilizzazione, insieme alla Stracôni, hanno aderito anche la Cuneoginnastica e il Cuneo Volley. Agli appuntamenti Special Events con queste associazioni, a cui si può partecipare gratuitamente grazie al pettorale Stracôni, - il big match Cuneo Volley dell’8 novembre e il Winter Club di ginnastica ritmica del 9 e del 10 novembre, sempre al Palazzetto – si è invitati a partecipare vestiti di rosso e a portare con sé l’origami.

Prosegue con fermento il lavoro del Comitato Organizzatore per allestire i Villaggi in piazza Galimberti: il Villaggio di Proposte e l’Isola del Volontariato, cuore pulsante della stracittadina solidale, il Villaggio Salute dove e la nuovissima Astral Room dove vivere da protagonista una incredibile avventura 3D. Ricordiamo che l’ingresso ai Villaggi Stracôni è gratuito.

Villaggio di Proposte: l’eccellenza in vetrina e Isola del Volontariato

Il Villaggio di Proposte, aperto in una tensostruttura riscaldata di 700 m², è il centro nevralgico della manifestazione, dove si possono ammirare le eccellenze industriali, artigianali e commerciali della Granda. Si tratta di una bella vetrina per le attività del territorio, che offrono prodotti e servizi di qualità e innovazione. Il Villaggio di Proposte è anche una buona occasione per il pubblico per conoscere da vicino le realtà imprenditoriali che fanno la differenza nella nostra provincia e, perché no, acquistare servizi e prodotti avvalendosi dei “prezzi fiera”. All’interno del Villaggio di Proposte troveremo anche l’Isola del Volontariato, realizzato in collaborazione con la Banca di Caraglio e il Centro Servizi Volontariato di Cuneo. Dieci stand verranno messi a disposizione di Associazioni e Cooperative che operano nel volontariato, dando loro l’opportunità di far conoscere il lavoro che svolgono nelle attività ordinarie ed i loro progetti per l’anno venturo. L’Isola del Volontariato è un modo per rendere omaggio alla diffusa e vivace rete delle associazioni di volontariato del territorio, che svolgono un ruolo fondamentale nella promozione della solidarietà, della cultura, dell’ambiente, della salute e dello sport. La Stracôni crede fortemente nel valore di fornire visibilità a queste associazioni per far conoscere le importanti attività, le nuove iniziative e i progetti che promuovono.

Questi gli orari:

Venerdì 8 novembre dalle 17 alle 19

Sabato 9 novembre dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 19

Domenica 10 novembre dalle 8 alle 12,30 e dalle 15 alle 18.

Villaggio Salute

Il Villaggio Salute è il format avviato con successo lo scorso anno in collaborazione con Lilium Spazio Medico. È un’esperienza formativa e interattiva che vuole stimolare nuova consapevolezza sull’importanza della prevenzione attiva: uno stile di vita attento al raggiungimento e mantenimento di un buono stato di salute psicofisica, attraverso piccole attenzioni quotidiane in cui vengono presentati eventi e proposte attività legate al benessere psicofisico dedicate a chi ha a cuore il proprio benessere e la salute di tutta la famiglia. Anche quest’anno il programma è ricco di appuntamenti, con i medici e professionisti di Lilium e del panorama nazionale, per parlare di alimentazione e movimento, prevenzione oncologica, diagnosi precoce, apprendimento e salute in ogni fase della vita. Non mancheranno inoltre momenti di spettacolo e intrattenimento, tra gli ospiti venerdì 8 sera ci sarà anche Andrea Paris, comico, mago, illusionista e prestigiAttore! Tutti gli eventi del Villaggio Salute sono gratuiti e accessibili fino ad esaurimento posti, si consiglia la prenotazione ai seguenti contatti: telefono 0171 693530, whatsapp 3807613891, mail eventi@spaziomedico-lilium.it

Questi gli orari:

Venerdì 8 Novembre dalle 7:30 alle 22

Sabato 9 Novembre dalle 8 alle 22

Domenica 10 Novembre dalle 14 alle 18

Astral Room

L’Astral Room è la novità 2024! Il tour virtuale Stracôni farà vivere la città in un modo del tutto nuovo. Questa innovativa esperienza di gioco virtuale permetterà di immergersi in una nuova Cuneo tutta da scoprire. Diventare protagonisti di questa avventura è molto semplice: basta indossare il visore e lasciarsi immergere in un viaggio interattivo dove ogni scelta contribuirà a “Trasformare il Futuro con Noi”. Accompagnati dalle nostre mascotte Mina e Cam, gli avventurieri affronteranno un percorso ricco di sfide emozionanti. Ogni decisione guiderà verso un futuro più sostenibile, con momenti di adrenalina e sorprese mozzafiato. L’effetto “wow” è garantito! La virtual experience Stracôni, grazie alla collaborazione con Il Girasole “Profuma di caffè”: verrà offerto un caffè omaggio per ogni due caffè acquistati. Il progetto è stato realizzato con il patrocinio del Comune di Cuneo e della Camera di Commercio, il sostegno della Fondazione CRC e in collaborazione con LD Multimedia e La Stampa. All’Astral Room si accede liberamente, ma il consiglio è di preregistrarsi utilizzando il form salvacoda https://www.straconi.it/astralroom

Questi gli orari:

Venerdì 8 Novembre dalle 17 alle 19

Sabato 9 Novembre dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 19

Domenica 10 Novembre dalle 8 alle 12:30 e dalle 15 alle 18