Gli alunni della Scuola Primaria di Prunetto diventano custodi del mondo delle api. I ragazzi della Pluriclasse hanno recentemente ottenuto un riconoscimento per aver partecipato al progetto “+ Api filiera futura” sulla biodiversità a cui hanno aderito numerose scuole della Provincia di Cuneo.

L’iniziativa ha coinvolto attivamente gli alunni che, sotto la guida delle insegnanti, hanno imparato l’importanza delle api per l’ecosistema. Il messaggio che ne è scaturito è : “Insieme possiamo fare la differenza e contribuire ad un futuro più sostenibile”. Grazie al loro impegno e alla collaborazione con il Comune, il progetto ha portato a risultati straordinari.

Gli aspetti che hanno conquistato la giuria sono stati la realizzazione di un video multimediale e la creazione di un cartellone dove sono specificate le cause che portano alla scomparsa delle api, in particolare le onde elettromagnetiche portate dai Gps delle macchine agricole e dalle antenne di telefonia. Il successo dell’iniziativa, volta a sensibilizzare la comunità sull’importanza della conservazione della biodiversità, è stato riconosciuto con un premio in denaro che servirà per acquistare nuovo materiale didattico.