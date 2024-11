Studenti del liceo "E. De Amicis" a lezione sul Cyberbullismo

Il liceo de Amicis in prima linea nel combattere la piaga del bullismo e del cyberbullismo: gli studenti delle classi 2^T e 2M del Liceo de Amicis di Cuneo hanno partecipato a un incontro formativo alla Questura di Cuneo per approfondire le tematiche del bullismo e del cyberbullismo. Organizzato dalla professoressa Cinzia Garino e dall’Ispettrice Superiore della Polizia di Stato Mariella Faraco, l'evento mirava a sensibilizzare i giovani sui rischi di queste problematiche, a promuovere un senso civico responsabile e a incoraggiare il rispetto per la legalità.

Durante l'incontro, l’Ispettore Davide Audisio ha illustrato le dinamiche del bullismo, definendolo come un comportamento aggressivo e sistematico volto a sopraffare chi non può difendersi. Ha sottolineato le caratteristiche principali che definiscono il bullismo, come l'intenzionalità, la ripetitività delle azioni e l'asimmetria di potere tra chi attacca e chi subisce.

Per quanto riguarda il cyberbullismo, il Sovraintendente Capo Cristiano Regolo ha spiegato come la dimensione online amplifichi l’impatto, consentendo al cyberbullo di mantenere l’anonimato e di agire davanti a un pubblico virtuale più ampio. Ha messo in guardia gli studenti dai rischi della condivisione online di informazioni personali e dalle difficoltà che una vittima può incontrare nel “scollegarsi” da questa forma di persecuzione.

Al termine, l’Ispettrice Faraco ha accompagnato gli studenti in una visita alla Centrale Operativa della Questura, che il dirigente scolastico del liceo cuneese Carlo Garavagno ringrazia per la disponibilità e competenza, mostrando come le risorse siano impiegate per la gestione tempestiva delle emergenze. Ha inoltre illustrato il protocollo EVA, usato dalla Polizia per intervenire nei casi di violenza di genere, offrendo una visione concreta del lavoro sul campo per la tutela della legalità.

L'iniziativa si inserisce in un progetto educativo che proseguirà nelle aule scolastiche, coinvolgendo anche i docenti Stefania Beretta, Gabriella Gorzegno, Maria Ersilia Gorzegno e l’agente di Polizia Andrea Daniele.