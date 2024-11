Badminton: cinque titoli per Alba Shuttle ai campionati regionali under 19 e Master

Si è svolta nella palestra “Montessori” di Alba una emozionante edizione dei campionati regionali under e master di Badminton.

Ottima l’ organizzazione da parte della società e, in particolare, molto competente la gestione della gara dimostrata dalla giuria, composta dal direttore di gara Alessandro Fornaciari, dal giudice arbitro Andrea Arione e dall’arbitro di gara Grimaldi Raffaele.

Erano presenti i migliori giocatori di tutte le società sportive piemontesi, che si sono dati battaglia esprimendo passione e correttezza nel gioco.

Hanno dato spettacolo le due fresche vicecampionesse italiane Ilaria Fornaciari e Sofia Protto.

Alba Shuttle ha messo in bacheca ben cinque titoli: nel doppio femminile under 19 con Matilde Frongia e Sofia Protto, nel misto under 19 con Federico Cagnasso e Ilaria Fornaciari, nel singolo under 19 con Sofia Protto, nel singolo under 15 con Lucia Arione e nel singolo master 35 con Antonio De Pasquale.

Hanno vinto medaglie d’argento e di bronzo anche: Petra Feciale, Sveva Ferrero, Francesco Vignola, Ezio Bossati , Thomas Maghinici, Leonardo Roopak e Francesco Grimaldi.