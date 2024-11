Calcio femminile: la Freedom FC Women esce a testa alta dalla Coppa Italia, il Milan passa 2-0 al Paschiero

Uno spot per il calcio femminile a Cuneo. La Freedom FC Women esce, ma a testa altissima, dalla Coppa Italia: le biancoblu tengono testa per 70' al Milan, in un “Paschiero” gremito e che ha sostenuto la squadra per tutto l'incontro, dimostrando grande personalità e, soprattutto, di essere un gruppo di spessore, in grado di andare lontano e di lottare con forza per i propri obiettivi.

Finisce 0-2 per le rossonere di Bakker, abili a dare l'accelerata decisiva nel momento giusto, ma solo dopo aver sudato (e rischiato) nonostante la differenza di categoria, fra Serie A e B. Insomma, un infrasettimanale di sport che, alla fine, può lasciare un sorriso sul volto di tutti, in campo e fuori.

La prima palla gol degli Ottavi di Finale è, forse a sorpresa, targata Freedom: al 9' Dicataldo vola a sinistra e imbuca per Semanova, la quale avanza verso l'area, si presenta ai 16 metri e calcia, trovando la risposta da campionessa di Giuliani che concede solo l'angolo. Il Milan risponde al minuto 20: angolo corto di Mascarello, sfera a Soffia che vince un contrasto e calcia, Korenciova c'è. La giocatrice albese è il faro delle manovre rossonere, il Milan tiene con costanza il pallino del gioco pur non sfondando: la seconda vera chance infatti arriva solo nel recupero del primo tempo, quando Marinelli tira rientrando sul destro, Korenciova è super.

Nella ripresa le ospiti intensificano la pressione nella metacampo cuneese, pur trovando di fronte una squadra ben messa in campo e pronta, quando possibile, a ripartire. Il Milan trova il pertugio giusto al 66': Marilenni da destra che attraversa tutta l'area, Stokic sbuca sul secondo palo e con il piattone insacca. Passano 2' ed ecco il raddoppio: Ijeh vede Marinelli al limite, palla sul destro e botta da posizione decentrata che non lascia scampo a Korenciova. Si susseguono i cambi, ma il Milan riesce a gestire il doppio vantaggio: nel finale però ci vuole ancora Giuliani per evitare la rete avversaria, con uno splendido colpo di reni sulla neoentrata Tamborini.

Termina 0-2, la Freedom saluta la Coppa Italia e si rituffa sul campionato, dove c'è un terzo posto da difendere: le biancoblu di Ardito ospiteranno l'Academy Pavia al “Paschiero” domenica 10 novembre alle 14.30. Apertura biglietteria alle 13.30: è possibile acquistare il biglietto presso la cassa dello stadio o, in prevendita, al Temporary Store della Freedom FC Women (in Via Roma 33 a Cuneo) e, on line, su Liveticket.it

Freedom Women FC-Milan Women 0-2

Reti: 22’st Stokic, 24’st Marinelli

Freedom FC: Korenciova, Maffei, Brscic, Martin (26’st Giuliano), Stankova, Borello (16’st Devoto), Semanova, Dicataldo (27’st Tamborini), Cuciniello (31’st Marenco), Pasquali (27’st Diaz Ferrer), Imprezzabile. A disp. Nucera, Tudisco, Battaglioli, Micheli. All. Ardito.

Milan Women: Giuliani, Koivisto, Marinelli, Karczewska, Mascarello, Swaby, Stokic (22’st Nadim), Ijeh (28’st Cesarini), Soffia (28’st Arrigoni), Piga (33’st Sevenius), Mesjasz (1’st Rubio Avila). A disp. Fedele, Sorelli, Appiah Amoakoah, Tornaghi. All. Bakker.

Arbitro: Andrea Mazzer (Conegliano)

Assistenti: Stefano Petarlin (Milan) e Mattia Salviato (Castelfranco Veneto)