I volontari del Servizio civico a lezione dalla Polizia Locale di Bra

Nei giorni scorsi i volontari del Servizio civico comunale sono stati ricevuti al Comando della Polizia Locale di Bra per un momento formativo, al fine di fornire loro indicazioni operative su come svolgere alcuni importanti servizi: il presidio delle transenne nei pressi dei principali istituti scolastici cittadini e l’accompagnamento degli studenti che aderiscono al “Pedibus” per recarsi alla propria scuola.