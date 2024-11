Incendio boschivo a Desertetto, il sindaco Giordana: "Il tempestivo intervento ha evitato il peggio"

Vasto incendio boschivo a Valdieri, in frazione Desertetto, dove sono al lavoro due squadre di vigili del fuoco e i volontari dell'antincendio boschivo, giunti da Borgo San Dalmazzo, oltre ai dipendenti del Comune e ai dipendenti del Parco.

Il sindaco Guido Giordana, prontamente giunto sul posto, ha voluto ringraziare i soccorritori per il tempestivo intervento, che ha impedito, grazie anche alla mancanza di vento, che le fiamme si propagassero. Nonostante ciò, sono andati in fiamme diversi ettari di bosco, complice anche lo strato di fogliame a terra.

"Le fiamme sono state domate; sono in corso le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza del sito. Per fortuna in questi giorni non c'è vento, sennò temo che sarebbe stato difficile riuscire a fermare l'incendio", ha commentato il sindaco, che ha sottolineato come i primi ad intervenire siano stati alcuni abitanti della borgata.