Calcio Serie D: il programma della tredicesima giornata sui campi del girone A

Si gioca la giornata numero 13, domenica pomeriggio, sui campi del girone A di Serie D.

La capolista Bra, reduce dal pareggio nel recupero con la Cairese, cerca continuità di risultati sul campo della Vogherese. Cinque risultati utili consecutivi per i giallorossi; lombardi a secco di vittorie da quattro turni (due pari e due sconfitte) e di gol all'attivo da tre.

Ostico esordio sulla panchina del Fossano per mister Pala: al Pochissimo arriva il Vado (due successi e tre pareggi nelle ultime cinque sfide giocate). Interessante derby piemontese sulla strada del Saluzzo, fresco di passaggio del turno in Coppa: la squadra di Cacciatore fa visita all'Asti (tre su tre nelle ultime casalinghe).

Tutte da seguire Ligorna-Chisola, Sanremese-Lavagnese e Varese-NovaRomentin.

Fischio d'inizio alle 14,30 di domenica 10 novembre.

PARTITE E DESIGNAZIONI ARBITRALI

Albenga-Gozzano: Marco Mummoli di Perugia

Asti-Saluzzo: Gabriele Framba di Torino

Vogherese-Bra: Davide Ammannati di Firenze

Borgaro Nobis-Derthona: Davide Patti di Palermo

Cairese-Oltrepò: Gabriele Iorfida di Collegno

Varese-NovaRomentin: Davide Testoni di Ciampino

Fossano-Vado: Francesco Palmisano di Saronno

Imperia-Chieri: Liberato Maione di Ercolano

Ligorna-Chisola: Ledjan Skura di Jesi

Sanremese-Lavagnese: Guido Iacopetti di Pistoia

CLASSIFICA: Bra 29, Ligorna, Varese 22, NovaRomentin, Lavagnese 21, Chisola, Asti, Albenga 20, Vado 19, Sanremese, Derthona 17, Saluzzo 16, Vogherese, Cairese, Oltrepò 12, Gozzano, Imperia, Fossano 11, Borgaro 10, Chieri 5