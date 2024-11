Porte aperte dai Vigili del Fuoco di Alba: un weekend di scoperta e solidarietà [FOTOGALLERY]

Questo fine settimana, sabato 9 e domenica 10 novembre, il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Alba aprirà le porte al pubblico in occasione delle celebrazioni per il 30° anniversario dell’alluvione del novembre 1994. Un appuntamento che offrirà alla cittadinanza la possibilità di avvicinarsi al lavoro di chi ogni giorno si dedica alla sicurezza collettiva e di rendere omaggio a un evento che ha segnato profondamente la comunità locale.

Con Francesco Bordino, nuovo Capo distaccamento appena subentrato ad Aldo Pasquero, recentemente andato in pensione, la squadra di Alba, composta da 40 Vigili del Fuoco – 39 uomini e una donna – è pronta a mostrare alla cittadinanza il proprio impegno e le proprie risorse.

Presso la sede dei Vigili del Fuoco di Alba, in Corso Michele Coppino 52, è allestito il campo base della colonna mobile del Comando dei Vigili del Fuoco di Cuneo, recentemente rinnovato e utilizzato per le emergenze. Oggi fino alle 17 e domani dalle 9 alle 17 sarà possibile visitare questa struttura all’avanguardia, pensata per intervenire nelle situazioni di crisi con la massima efficienza.

Domenica pomeriggio, inoltre, alcuni mezzi storici e moderni dei Vigili del Fuoco saranno esposti in Piazza Vittorio Veneto, di fronte al Teatro Sociale “G. Busca” di Alba, offrendo ai visitatori l’opportunità di ammirare da vicino i veicoli che operano nelle situazioni più critiche. Un’occasione imperdibile per i curiosi di tutte le età.

L’evento culminerà con il “Concerto per ricordare”, eseguito dall’orchestra a fiati “Antica Musica del Corpo dei Pompieri di Torino 1882”. Un’esibizione musicale che, tra memoria e celebrazione, omaggerà il coraggio e la dedizione dei Vigili del Fuoco attraverso le note.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Segreteria dei Vigili del Fuoco al numero 0171/329066.