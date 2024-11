Calcio Serie D: Fossano-Vado, la webcronaca (0-2)

FOSSANO-VADO 0-2 (Alfiero 14', Vita 21')

38' i blues rispondono con Flore Heatley ma nella sua conclusione non c'è forza sufficiente

36' il Vado sfiora il tris. Sponda di Alfiero per Vita che non inquadra la porta

27' Fossano ad un passo dal gol. Flores Heatley fa tutto bene e va al tiro da posizione ravvicinata, Bellocci gli chiude lo specchio

21' raddoppio ospite. In gol Vita, abile a capitalizzare il cross basso di Abonckelet, autore di una impetuosa sgroppata sul lato mancino

14' Vado in vantaggio con l'ex Alfiero. Preciso cross di Capra dalla sinistra e puntuale inzuccata dell'attaccante che non lascia scampo a Menino

12' i blues ci provano ancora su calcio piazzato. Berbenni al tiro da posizione centrale, para Bellocci

8' occasione Fossano. Cattaneo impegna Bellocci su punizione, efficace la respinta del portiere

4' il Vado prova a rendersi pericoloso. Vita per l'inserimento di Capra che va giù in area, l'arbitro non ravvisa irregolarità

1' iniziata al Pochissimo la sfida tra Fossano e Vado

PRIMO TEMPO

Fossano (4-3-1-2): Menino, Cociobanu, Gabrielli, Prato, Berbenni; Bongiovanni, Cattaneo, Morganti; Cenci; Flores Heatley, Boix. A disp: Vespier, Manes, Muratore, Grandoni, Zani, Ventre, Manno, De Souza, Risso. All Pala

Vado (4-3-1-2): Bellocci, Corsa, Venneri, Montesano, Monteverde; Bussaglia, Pisanu, Abonckelet; Capra; Alfiero, Vita. A disp: Sattanino, Lora, Gagliardi, Mameli, Ndianefo, Valera, Casazza, Cottarelli, Prisco. All Cottafava

Arbitro: Francesco Palmisano di Saronno, assistenti Usman Ghani di Bergamo e Andrea Lufi di Lodi