Bam Mondovì-Messina 1-3, Teresa Bosso guarda già al futuro: "Arriviamo cariche e determinate ai prossimi impegni" (VIDEO)

Dopo la sesta giornata del Campionato di A2 femminile la Bam Mondovì resta ancora a secco di punti. La sconfitta odierna dalle pumine contro l'Akademia Sant'Anna Messina per 1-3, tuttavia, ha lasciato intravedere un barlume di speranza e di ottimismo per il futuro. Per lunghi tratti del match, infatti, le ragazze di coach Claudio Basso hanno messo in difficoltà una formazione di altissimo livello come quella siciliana.

Piglio diverso e maggiore solidità per un Puma, che ora è chiamato a raccogliere i primi punti nelle sfide, sulla carta più alla portata, rispettivamente con Costa Volpino, Imola e Castelfranco. Tra le migliori in campo la schiacciatrice Teresa Bosso (13), di certo più determinante rispetto le precedenti uscite. Eccola ai nostri microfoni: