Bra ha ricordato i caduti di Nassiriya

Si è svolta sabato 9 novembre, in piazza Carabinieri Caduti a Nassiriya e forze di pace operanti all’estero alla presenza del sindaco Gianni Fogliato e del comandante della Compagnia Carabinieri di Bra tenente colonnello Lorenzo Repetto, insieme a rappresentanti dell’Amministrazione comunale, delle forze dell’ordine, di autorità, associazioni combattentistiche e d’arma, di studenti e docenti partecipanti al contiguo Salone dell’Orientamento, la commemorazione organizzata dalla Città di Bra in occasione della Giornata nazionale della memoria per i caduti civili e militari nelle missioni internazionali per la pace.

Durante la cerimonia, con deposizione della corona d’alloro e interventi delle autorità, è stato ricordato il tragico attentato che, il 12 novembre 2003, distrusse la base militare “Maestrale” in Iraq, nel corso del quale persero la vita 19 italiani, di cui 12 carabinieri.