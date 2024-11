Frabosa Sottana, le eccellenze della Granda e il suo folklore chiudono il Galà della Castagna d'Oro 2024

Grande attesa per due appuntamenti irrinunciabili al Gala Palace di Frabosa Sottana, che concludono in bellezza il Galà della Castagna d’Oro, iniziato ad ottobre. Sotto l’organizzazione dell’Associazione Turistica Mondolè, in collaborazione con il Comune di Frabosa Sottana, il Consiglio regionale del Piemonte, le fondazioni CRC e CRT, l’ATL Cuneese e con il patrocinio della Regione Piemonte, vengono proposte al pubblico due brillanti serate novembrine.

Venerdì 22 il Gala Palace, alle ore 20, sarà lo scrigno delle Eccellenze della Granda sia sulla tavola, con una cena di gala preparata a “dieci mani” da rinomati chef locali, a base di prodotti tipici e di qualità, sia Eccellenze sul palco, con la consegna del premio Castagna d’Oro a due personaggi molto attivi nel panorama Cuneese: Claudia Martin, delegata Coni Cuneo e Mariano Costamagna, presidente Confindustria Cuneo.

Ai buongustai verrà proposto un ricco ed esclusivo menù:

*Cacciatorini e tomini sott’olio in burnia (by Ristorante Il Carro di Maddalena – Artesina)

*Zucca alla piastra al Blu di Cuneo (by Osteria le Stalle - Prato Nevoso)

*Gnocchi di patate e farina di castagne al Raschera D.O.P. (by Ristorante Dho – Corsaglia)

*Filetto di trota alle erbe di montagna con patate al forno (by Ristorante Al Cantun - Frabosa Soprana)

*Zabaione e Quaquare di Genola De.Co. (by Resident Chef Andrea Bertolino).

Tutti i piatti, a base di prodotti tipici e di alta qualità e accompagnati da vini eccellenti, saranno preparati dalle sapienti e professionali mani di rinomati chef che, con le loro strutture ristorative locali, si impegnano quotidianamente alla promozione e alla valorizzazione del territorio e di tutte le sue peculiarità. Durante la cena, il pubblico potrà assistere alla consegna del premio Castagna d’Oro a due personaggi di spicco:

Claudia Martin, delegata Coni per la provincia di Cuneo, già consigliera generale della fondazione CRC, ex atleta della squadra Nazionale di ginnastica ritmica, sempre attiva nei ruoli di: allenatrice, istruttrice, tecnica e giudice a livello provinciale, regionale e nazionale nella sua disciplina sportiva di riferimento.

Mariano Costamagna, presidente Confindustria Cuneo, già componente del Consiglio generale fondazione CRC, recentemente eletto vice presidente Confindustria Piemonte, imprenditore di successo in settori diversificati, tra cui spicca il suo intervento lungimirante per rilanciare la storica azienda dolciaria Galup.

La serata sarà ulteriormente arricchita dall’intrattenimento musicale delle Madamé, quartetto canoro tutto al femminile, che proporrà un emozionante viaggio attraverso i brani popolari, accompagnandosi con fisarmonica, chitarra e percussioni.

Sabato 23 novembre, alle ore 21, la serata sarà dedicata al folklore e alle tradizioni con l’intrattenimento musicale della band rock-folk I Raskas, giovane quintetto tutto al maschile, e sarà animata con entusiasmo e brio dall’Associazione Culturale Artusin.

Per Info e/o prenotazione (obbligatoria per la cena) entro il 19 novembre, contattare il numero 331.8757807 (anche whatsapp) oppure mail: infopointmondole@gmail.com.