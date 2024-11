Volontari Avo, sei incontri formativi al Santa Croce di Cuneo

Ogni anno l’Avo, Associazione Volontari Ospedalieri ODV nata a Cuneo nel 1982, organizza un corso di formazione per nuovi volontari.

Lunedì 18 novembre inizierà il 40° corso che si terrà nel salone di rappresentanza dell’ospedale “Santa Croce e Carle” (primo piano) dalle 18 alle 19.30 circa.

Il programma prevede sei incontri formativi.

Nel primo incontro verrà presentato il corso che sarà introdotto dalla vice presidente Daniela Cussino, a seguire il saluto di benvenuto di Livio Tranchida, direttore generale A.O.S Santa Croce e Carle e l’intervento del presidente Avo Cuneo Massimo Silumbra.

Giovedì 21 il dottor Paolo Pellegrino (Asl CN1) tratterà il tema “Ospedale, istruzioni per l’uso. Norme dii igiene e comportamentali”.

Lunedì 25 si parlerà di “Ospedale oggi. L’importanza della presenza dei volontari Avo”. Interverranno le dottoresse Barbara Ariaudo (coordinatrice Emodialisi), Elisa Roggero (coordinatrice dipartimento area medica) e Ileana Zordan (coordinatrice dipartimento area chirurgica). Mercoledì 27 la dottoressa Paola Brusa, psicologa psicoterapeuta presenterà “Il cammino del volontario Avo tra gentilezza, professionalità ed empatia”. Lunedì 2 dicembre l’incontro verterà sul tema “Perché aiutare gli altri?” di don Sebastiano Carlo Vallati, cappellano A.O. Santa Croce e Carle e vicario generale delle diocesi Cuneo-Fossano.

Nell’ultimo incontro di giovedì 5 dicembre si parlerà di “Volontariato nelle RSA: vicino agli anziani più fragili” . Interverranno la responsabile di Casa Famiglia Sara Manzone e i volontari Gabrielle Imperlini (Casa Famiglia Cuneo), Marco Giorsetti e Maurizio Follini (volontari Rsa Sant’Antonio di Caraglio). Alcuni volontari ‘senior’ parleranno delle loro esperienze più significative. Il corso si concluderà con l’intervento della dottoressa Antonella Ligato referente Empowerment (autostima, emancipazione, umanizzazione) della direzione sanitaria di presidio dell’azienda ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo.

Per iscrizioni rivolgersi alla segreteria Avo, in corso Dante 46, aperta il mercoledì e venerdì (9.30-12; tel. 0171-67038 o scrivere e-mail a info@avocuneo.com). Le adesioni potranno essere accettate anche in occasione della prima lezione. Il corso è assolutamente gratuito.

L’Avo è un’associazione di volontariato apolitica ed indipendente presente in oltre 240 città italiane con circa 16.000 volontari. A Cuneo ne conta circa un centinaio e attende nuovi volontari per incrementare i servizi in ospedale.

L’associazione si rivolge gli ammalati soli, privi di aiuto familiare, bisognosi ed in gravi difficoltà, ricoverati presso l’Ospedale “Santa Croce e Carle” di Cuneo, la Residenza “Sant’Antonio” di Caraglio e presso la residenza per Anziani “Casa Famiglia”. L’assistenza è gratuita.

Diventare volontari Avo è una scelta di vita: avvicinarsi anche solo con un sorriso, una stretta di mano a chi soffre, a chi è solo negli ospedali e nelle case di riposo è segno di un cambiamento all’interno della società.