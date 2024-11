Da Alba e Bra fino a Barletta: Di.A.Psi porta in giro la voce della salute mentale

L’associazione Di.A.Psi Alba Bra OdV rappresenta da 25 anni un riferimento fondamentale per pazienti, familiari e operatori sensibili alla salute mentale. Con radici nel territorio, Di.A.Psi promuove un approccio inclusivo che supporta le persone con sofferenza psichica, valorizzando dignità e rispetto.

A Barletta, la delegazione dell’associazione ha partecipato al Festival Nazionale del FAREASSIEME “Parole Ritrovate”, per raccontare il modello di recovery che anima le attività di Di.A.Psi. "DIAPSI è un’associazione unica, dove pazienti, familiari e operatori si sostengono a vicenda", spiega Gianluca Fiori della delegazione albese. "Non c’è chi sa e chi non sa, ma ognuno contribuisce con le proprie competenze e la propria esperienza", aggiunge Anna Ruscazio. Questo approccio si fonda sull’inclusione del paziente e del suo ambiente, riducendo la biomedicalizzazione a favore di una centralità della persona.

Un esempio concreto di questo modello è In viaggio con Arlo, progetto avviato nel 2023 per offrire supporto personalizzato a giovani dai 16 ai 25 anni, coinvolgendo famiglie, ASL Cn2 e consorzio socio-assistenziale.

Per conoscere meglio questa realtà, Di.A.Psi Alba Bra invita tutti agli incontri previsti martedì 12 novembre alle ore 21 presso il CSV di Alba, in Corso Europa 92, e martedì 19 novembre alle ore 21 presso il CSV di Bra, in Via Magenta 35.