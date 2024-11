Ddl Forze Armate approvato in prima lettura in Senato, Bergesio(Lega): “Giusto riconoscimento”

“Si tratta di misure che puntano a modernizzare e ottimizzare le risorse e a migliorare la funzionalità dei corpi di Polizia e delle Forze Armate”, commenta il Senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio. Numerose le novità contenute nel ddl: “Obiettivo dei 19 articoli è rafforzare l’efficacia organizzativa e operativa delle istituzioni, introducendo novità che riguardano l’organizzazione interna e i criteri di assegnazione, la semplificazione delle procedure di formazione e reclutamento, nonchè misure per i diritti e il benessere del personale e delle loro famiglie”, spiega il parlamentare della Lega.

Il Senatore Bergesio conclude: “Come Lega abbiamo voluto apportare una serie di migliorie tra le quali alcuni benefici dal punto di vista assistenziale, per accorciare i corsi di formazione della Polizia di Stato e con l’istituzione della ‘Giornata nazionale delle vittime del dovere’. Ed abbiamo chiesto al Governo di lavorare ad un riordino per il corpo dei Vigili del fuoco, al fine di renderli ancora più efficaci. Perché è doveroso prestare la massima attenzione a chi, come le Forze dell’ordine e le Forze armate, serve il nostro Paese e garantisce la sicurezza dei cittadini, rischiando ogni giorno la vita per noi”.