Frabosa Sottana, occhi puntati sulla frazione Artesina: Comune e residenti pronti a collaborare in ottica di una maggiore fruizione turistica

Nella mattinata di sabato nove novembre si è svolta presso la sala del Consiglio del Municipio di Frabosa Sottana una riunione a cui erano presenti il Sindaco Adriano Bertolino, l’assessora Elisabetta Baracco, il responsabile dell’ufficio tecnico comunale Andrea Candela, Pietro Blengini per l’Artesina S.p.A., l’associazione turistica PRO LOCO ARTESINA, gli amministratori e i consiglieri condominiali di Artesina.

L’incontro si è svolto in un clima di rispetto reciproco e correttezza, con intenti costruttivi e propositivi, partendo dalle problematiche, ma affrontandole in un’ottica di ricerca delle soluzioni e soprattutto inquadrando bene il contesto e le informazioni necessarie per affrontarne la complessità. Riguardo al tema dei rifiuti, e al persistente abbandono di ingombranti accanto ai bidoni della raccolta differenziata stradale – purtroppo diffuso su tutto il territorio comunale – si è fatto riferimento al numero verde dell’Acem (800.300.524), attivato da settembre con la partenza del nuovo appalto per il servizio rifiuti, che consente di prenotare il servizio di ritiro a piano strada dei rifiuti ingombranti, nonché gli orari delle “rifiuterie” dell’Acem sul territorio (le più vicine di Villanova e Monastero sono aperte anche al sabato).

I Centri di Raccolta sono luoghi recintati gestiti da apposito personale ed attrezzati per il ritiro di tutti i materiali riciclabili, anche in grosse quantità o particolarmente voluminosi; sono inoltre equipaggiati per il ritiro di rifiuti pericolosi o particolari, difficilmente conferibili tramite i classici sistemi di raccolta stradale o porta a porta. L’accesso è gratuito per tutti i cittadini dei Comuni, tra cui Frabosa Sottana, facenti parte dell’A.C.E.M. (Azienda Consortile Ecologica Monregalese). Il personale di servizio è a disposizione per ogni tipo di informazione e di aiuto per il corretto conferimento delle diverse tipologie di rifiuto.

Sono state accennate sinteticamente le caratteristiche e le novità del nuovo appalto per i rifiuti dell’Acem, relativamente ai comuni turistici montani come Frabosa Sottana, che prevede la sostituzione di tutti i bidoni della raccolta differenziata stradale e un “porta a porta” per le attività produttive già illustrato agli interessati con un apposito incontro a fine agosto. Gli amministratori e i consiglieri condominiali si sono impegnati a diffondere queste informazioni per sensibilizzare sul tema del corretto conferimento dei rifiuti. Si sono affrontate anche altre problematiche della frazione, spesso collegate ai temi dell’alta montagna. Sono stati raccolti, infine, degli spunti relativamente al turismo, non solo nel periodo invernale ma anche in quello estivo, e si è convenuto sul prezioso contributo che i condomini possono dare attraverso l’associazione turistica PRO LOCO ARTESINA, disponibile e lieta di accogliere nuove collaborazioni volenterose e fattive, per aiutare la crescita della frazione e la vita in montagna dei residenti e dei proprietari di seconde case (circa 2000 unità abitative ad Artesina). L’apertura su questa possibilità è quella di trovare un rappresentante (che poi si faccia anche portavoce verso gli altri condomini) per ogni condominio che dia la disponibilità a far parte e collaborare con la PRO LOCO ARTESINA.

In conclusione, si è convenuto di creare un gruppo di lavoro per concretizzare la collaborazione con la PRO LOCO ARTESINA a partire dalla primavera prossima. Tutte le parti che hanno partecipato alla riunione hanno espresso soddisfazione per come la gestione e l’organizzazione che si è scelta per questo incontro abbiano consentito di raggiungere un’opportuna conoscenza dei problemi e del loro contesto, nonché di raccogliere degli intenti collaborativi fondamentali in una comunità di montagna per migliorarne la vita insieme.