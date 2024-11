E' di Marco Castelli, dirigente Iren, il corpo senza vita trovato a San Michele di Prazzo

E’ Marco Castelli, dirigente del Gruppo Iren residente a Moncalieri, alle porte di Torino, l’uomo trovato senza vita nella serata di ieri (lunedì 11 novembre) nei dintorni di San Michele di Prazzo, in alta valle Maira. Il 57enne - possessore in borgata Castelli di una seconda casa presso la quale si era recato durante l’ultimo fine settimana – nella giornata di domenica 10 novembre è partito per un'escursione in solitaria dalla quale non ha più fatto ritorno.

La famiglia era originaria di San Michele di Prazzo e qui aveva una seconda casa a cui Marco Castelli era molto affezionato. Lo ricorda il sindaco Gabriele Lice: “Lo conoscevo bene. Aveva trascorso l'estate qui e siamo anche andati a mangiare una pizza insieme. Un uomo gentile e dedito al lavoro. È stato purtroppo vittima di un tragico incidente”.

A dare l'allarme intorno alle ore 16 il fratello Flavio: le ricerche sono iniziate alle 16.30 e sono iniziate proprio dalla borgata, nella quale è stata ritrovata l'automobile dell'uomo parcheggiata.

Il corpo è stato ritrovato in un bosco, alla base di un pendio impervio, tramite la geolocalizzazione del suo telefono cellulare, rimasto acceso, verso le 21 di ieri.

Le ricerche sono state portate avanti dai Vigili del Fuoco, presenti con squadre dal comando provinciale di Cuneo e dal distaccamento volontari di Dronero, insieme al Nucleo cinofili e droni da Torino, dal Soccorso Alpino e Speleologico del Piemonte, dalla Guardia di Finanza e dai Carabinieri della locale Compagnia.