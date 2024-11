Incendio abitazione a Valdieri: donna lievemente ferita alla mano

Incendio in corso in un'abitazione di due piani a Valdieri, in via Marconi. Le fiamme si sono sviluppate dal tetto arrivando a coinvolgere anche il piano terra. L'allarme è scattato poco prima delle 10 di oggi, martedì 12 novembre.

All'interno della struttura c'era una donna che è stata estratta in buone condizioni con una lieve ferita alla mano. In un primo momento era stato allertato l'elisoccorso. Ma poi la signora è stata trasportata all'ospedale di Cuneo per un controllo alla ferita.

Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco: da Cuneo con l'autobotte, poi i volontari di Dronero e Morozzo con carro fiamma.

La casa è collegata ad altre abitazioni. I vigili del fuoco sono riusciti a “tagliare” l'incendio per evitare che si propagasse alle altre unità. Operazione di spegnimento ancora in corso.