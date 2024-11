L’associazione Sansostese Calabresi di Bra e Slow Food insieme per la cena natalizia di beneficenza

A Bra sono iniziati i preparativi per il Natale 2024. A vestire l’abito della festa sarà anche l’associazione Sansostese Calabresi di Bra, che organizza una cena solidale in collaborazione con Slow Food. L’evento, patrocinato dalla città di Bra e dalla città di San Sosti, è in programma sabato 14 dicembre, alle ore 20, presso i locali della Bocciofila (viale Industria, 16). Fra le varie attività che l’associazione svolge durante tutto l’anno, la cena di Natale è il momento clou.

Il menù, che prevede rigorosamente prodotti tipici calabresi, si articola in tantissime squisitezze: affettato misto; crostino con nduja; polpette di melanzana; pecorino calabrese; maccheroni con sugo di carne alla calabrese; polpette di carne e costine di maiale al sugo calabrese; patate e peperoni; dolce cicirata; frutta di stagione. Il tutto accompagnato da vino, acqua, caffè, digestivo liquirizia e anisetta. Saranno presenti ospiti d’eccezione come la band dei Cugini di Campagna, la star di Hollywood Daniel McVicar, i musicisti Cecè Barretta e Santino Cardamone. E, per continuare con lo spirito di festa, ci sarà anche la lotteria a premi.

La conviviale non sarà soltanto un momento di letizia, ma anche un veicolo di solidarietà. Il ricavato della serata andrà a sostegno di diverse iniziative: progetto Slow Food per l’Università di Scienze Gastronomiche, scuola di Hockey H.F. Lorenzoni Bra, mensa dell’incontro della parrocchia di San Giovanni e gruppo di volontariato vincenziano di Bra. Un’opportunità da non perdere per chi sente di avere un animo nobile ed un bell’obiettivo che testimonia come, anche attraverso il divertimento, si possano concretizzare importanti progetti.

Il costo della cena è di 65 euro (60 euro per i tesserati). Prenotazione obbligatoria entro il 24 novembre ai numeri 339/1507521 o 366/3047648. E chi se la perde!