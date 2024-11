Anche Vicoforte aderisce a " TabUi"

L’applicazione TabUi, acronimo di “Territorio. Arte & cultura, Bellezza, Unesco, Innovazione” sarà utilizzata anche da Vicoforte che ha aderito al progetto proposto dalla società “Tapp S.r.l.” con l’obiettivo di valorizzare il Comune attraverso la mappatura del territorio (punti di interesse per far conoscere il territorio ai turisti), la mappatura commerciale (visibilità per ogni attività commerciale), la promozione dell’attività green e la promozione turistica mediante segnalazione e gestione degli eventi sul territorio.

"Sono contenta di poter ufficializzare che Vicoforte sarà presto visitabile online tramite l'applicazione TabUi scaricabile gratuitamente sul proprio telefonino dall'app store - afferma l'assessore al turismo, Barbara Nano -. Si tratta di un interessante progetto di promozione turistica già attivato da diversi Comuni della Provincia. Il turista attraverso una app molto semplice, intuitiva ed innovativa avrà accesso ad una mappatura sempre aggiornata di tutti i punti di interesse e di tutte le attività commerciali e ricettive presenti sul territorio.

Inoltre sarà fonte di informazioni e avvisi utili non solo ai turisti ma anche ai cittadini: eventi in programma o appuntamenti culturali, sportivi e civici.

Tutte le informazioni saranno accessibili anche attraverso la tecnologia della realtà aumentata. L’app digitale TabUi è partner ufficiale del Ministero del Turismo e tutti i suoi contenuti saranno condivisi e pubblicati su www. Italia.it sito di riferimento del turismo in Italia".