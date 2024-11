Emmaus Cuneo per il Myanmar: raccolti 4.900 euro

Le iniziative di Emmaus della scorsa settimana per il Myanmar hanno ottenuto un ottimo riscontro sia a livello di partecipazione alla vendita solidale di sabato 9 novembre che all’incontro dedicato di conoscenza e sensibilizzazione di venerdì 8.

All’incontro hanno partecipato oltre 60 persone e l’incasso della vendita nei propri mercatini solidali di Boves, Cuneo e Mondovì ha fruttato 4.903 euro, fondi questi che saranno destinati a sostegno della popolazione civile del Myanmar per iniziative nei campi dell’istruzione e dell’agricoltura.

Emmaus ringrazia i soci, i comunitari, i volontari che hanno collaborato e tutte le persone che hanno partecipato coi loro acquisti hanno contribuito alle iniziative di solidarietà previste.

"La situazione tragica del Myanmar come altre situazioni simili di guerra, violenza, miseria e sofferenza nel mondo richiedono sempre uno sforzo incessante e azioni continue di solidarietà concrete e di lotta per il cambiamento da parte di tutti. Le armi devono tacere e la sofferenza della popolazione deve finire. Continueremo a impegnarci e a lottare per questo", fanno sapere da Emmaus Cuneo