ioleggoperché: per gli studenti del CFPCemon di Mondovì un libro per crescere insieme alla lettura

Chi si è recato in questi giorni presso le librerie di Mondovì aderenti all’iniziativa avrà notato l’appello scritto su alcuni cartelloni dagli studenti del Cfpcemon di Mondovì: “Aiutateci a leggere The Outsiders.”

Questa richiesta, avanzata all’interno della campagna #ioleggoperché, l’iniziativa nazionale di promozione della lettura dell’Associazione Italiana Editori, sostenuta dal Ministero della Cultura e in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stata fortemente voluta dal Direttore della sede Monregalese Nadia Carena e portata avanti dalla docente di Italiano Paola Carrara che spiega:

“Il libro scelto non è casuale. The Outsiders, romanzo iconico di S.E. Hinton, racconta la storia di adolescenti che, ai margini di una grande città, affrontano solitudini e conflitti sia sociali sia interiori, dimostrando però che le difficoltà non definiscono chi siamo. La voce narrante, un protagonista adolescente, si esprime in modo onesto e diretto, affrontando temi come la violenza, la ricerca di identità e il desiderio di un futuro diverso. Vorrei che i miei studenti leggessero questo libro perché parla la loro lingua, toccando temi vicini alla loro sensibilità e insegnando l’importanza dei rapporti umani, della scuola e di ogni risorsa che può aiutarli a costruire una vita migliore.”

Per dare il proprio contributo, basterà acquistare una copia del libro nelle librerie di Mondovì che hanno aderito all’iniziativa – Il Banco e Confabula – dove gli studenti hanno posizionato dei cartelloni illustrativi per raccontare il significato del loro progetto. C’è tempo fino al 17 novembre per sostenere questo gesto, piccolo ma significativo, che consentirà a tanti giovani di avvicinarsi al piacere della lettura e alla riflessione sui valori umani.