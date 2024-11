Massimo Tavella è il comandante reggente della Polizia Locale di Savigliano

Massimo Tavella è da alcuni giorni il comandante reggente dell'Unione Terre della Pianura, dopo il pensionamento di Rocco Martini.

Quarantacinque anni, origini di Villanova Solaro e laurea in Scienze politiche, Tavella avrà per alcuni mesi la reggenza del Comando di Polizia Locale di Savigliano, Marene e Monasterolo, fino alla nomina del vincitore del bando di mobilità (che con ogni probabilità dovrebbe avvenire in primavera).

Già vicecomandante di Martini, Massimo Tavella è tra i "cìvich" di Savigliano dal 1° ottobre 2018. Prima, 12 anni alla Polizia Locale di Fossano, di cui 10 come responsabile dell'Ufficio verbali, e 3 anni presso la Polizia Locale Provinciale.

«Ho accettato questo incarico temporaneo – spiega Tavella – innanzitutto per senso di responsabilità nei confronti del comandante uscente Rocco Martini, che è sempre stato un comandante con la c maiuscola. Serio, pacato, ricercatore di soluzioni, dal basso profilo, disponibile verso i colleghi e la cittadinanza. Il mio intento è quello di portare avanti il Comando senza stravolgimenti, fino a quando non arriverà il nuovo responsabile. Con una certezza costante: il lavoro lo fa sempre il gruppo, la squadra».

A Tavella arrivano i ringraziamenti e gli auguri di buon lavoro da parte del sindaco Antonello Portera e di tutta l'Amministrazione, Giunta e Consiglio.