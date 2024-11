Opere pubbliche, il Comune di Vicoforte accelera: la Giunta ha individuato gli incarichi di progettazione da attivare

La Giunta comunale ha individuato, incaricando gli uffici competenti di provvedere in merito, gli incarichi di progettazione da attivare per realizzare importanti opere pubbliche e partecipare a bandi ministeriali o regionali per richiedere contributi. In sintesi, l’atto di indirizzo della Giunta riguarda

"Stiamo proseguendo un serio e complesso lavoro di riorganizzazione della struttura comunale e della programmazione che sta prendendo corpo realizzativo - spiega il sindaco Gian Pietro Gasco -. Gli interventi previsti sono molto importanti per la stabilizzazione e lo sviluppo dei servizi e dell’attrazione turistica di Vicoforte, così come la ricerca di contributi è essenziale. Siamo consci che ci sarà molto da lavorare per definire progettazioni adeguate allo scopo, per reperire i fondi necessari per la loro realizzazione e per attuare gli interventi con tempistiche contenute. Non sarà semplice, ma questi obiettivi sono ben definiti".

Tra gli interventi prioritari: il completamento dell’area camper; la ristrutturazione del locale a servizio dell’area scolastico-sportiva in passato adibito a bar; la ristrutturazione del tetto della palestra mediante nuovo sistema di impermeabilizzazione e installazione sullo stesso di pannelli fotovoltaici; la sistemazione ed il miglioramento della pista ciclabile adiacente alle aree suddette; gli interventi nell’area del Santuario, previa concertazione con l’Amministrazione del Santuario e gli interventi su strade o rii soggetti a smottamenti in caso di maltempo. L’ufficio incaricato potrà anche avvalersi di professionisti esterni, sia per la partecipazione ai bandi e sia per l’affidamento della redazione dei livelli di progettazione.