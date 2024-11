Cassa di Risparmio di Fossano, il presidente Mondino: "Realtà solida, redditizia e attenta alle esigenze del territorio"

La situazione dei conti al 30 settembre 2024 della Cassa di Risparmio di Fossano Spa è molto buona ed in crescita, raffrontata con i dati analoghi dei primi nove mesi 2023. La raccolta diretta è in crescita del 7,61% segno di costante fiducia che la clientela ripone nella Cassa, testimoniata anche dal crescente numero dei rapporti di conto corrente.

Gli impieghi sono in crescita del 1,9%, dato in controtendenza rispetto alla media nazionale che presenta dati in flessione, testimoniando pertanto il sostegno che la Cassa continua a fornire all’economia del territorio (aziende e famiglie). Buoni i dati reddituali, con margine di interesse che cresce sostenuto dall’aumento dei volumi, dal livello dei tassi di interesse pur in decremento e dalla buona redditività degli investimenti finanziari che deriva da valide strategie e scelte dei settori in cui operare avendo anche colto opportunità di mercato.

Prosegue il tradizionale contenimento dei costi ed il controllo dei rischi su crediti, con significativi effetti positivi sulla redditività.

Le riduzioni dei tassi attuate e previste da parte della Banca Centrale Europea possono comportare una limatura del margine di interesse, tuttavia si può prevedere che il risultato di esercizio dell’anno 2024 sia superiore al già brillante utile dello scorso anno, consentendo pertanto un ulteriore forte accantonamento ai già consistenti fondi patrimoniali e la distribuzione di adeguati e maggiori dividendi agli azionisti, il 77% dei quali alla Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano.

In pari seduta il Consiglio di Amministrazione ha approvato il piano strategico di sviluppo aziendale del triennio 2025-2027 che, redatto con la consueta prudenza, prevede un ulteriore sviluppo dei volumi di attività (clienti, raccolta, impieghi), un’ottima redditività degli investimenti finanziari, il tradizionale contenimento dei costi generali con indice di efficienza nettamente migliore rispetto alla media nazionale e l’adeguato controllo dei rischi di credito.

Pur tenendo presente una ulteriore riduzione dei tassi di interesse, il mantenimento di buona redditività consentirà, nel triennio, forti accantonamenti ai fondi patrimoniali a conferma di robusta solidità della Cassa e premessa per ulteriori sviluppi delle attività a sostegno del territorio ed ovviamente la distribuzione di buoni dividendi agli azionisti.

In sintesi la Cassa di Risparmio di Fossano spa è solida, redditizia, attenta alle esigenze del territorio come recita la missione aziendale: “rafforzare l’attuale posizionamento di Banca locale, radicata sul territorio, efficiente, autonoma e moderna, focalizzata su una clientela retail rappresentata principalmente dalle famiglie e dalle piccole medie imprese, asse portante del sistema economico del territorio di riferimento.”