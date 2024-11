Sessant'anni di innovazione: la storia della Merlo Spa in una mostra a Palazzo Samone [FOTO E VIDEO]

La Merlo Spa festeggia quest'anno un anniversario importante con una mostra a Cuneo e la pubblicazione del libro "Il coraggio di osare" (Rizzoli) per raccontare la crescita di un gruppo che ha origini lontane, in un'officina per la lavorazione del ferro, e che oggi, pur restando con orgoglio impresa familiare, è una multinazionale presente tra i primi tre player del settore a livello mondiale.

Merlo Spa festeggia quest'anno i 60 anni di attività, anche se le sue radici affondano in un passato ancora più lontano, nel 1911, quando si hanno le prime testimonianze di un'officina per la lavorazione del ferro. È però nel 1964 che nasce ufficialmente la Merlo Spa e contemporaneamente viene avviata la costruzione di un nuovo stabilimento di 40.000 m² a S. Defendente di Cervasca, alle porte di Cuneo: è l’inizio di un’entusiasmante fase di grande espansione produttiva e commerciale.

Grazie a significativi investimenti, l'azienda introduce la sua prima linea di assemblaggio, rendendo la produzione più efficiente e moderna. I primi mezzi originali prendono forma: dal dumper alle betoniere autocaricanti fino ai carrelli elevatori e alle gru con braccio telescopico.

Negli anni '80 arriva la svolta: prima nel 1981, quando viene annunciato il primo sollevatore telescopico (il modello SM30), una macchina innovativa, realizzata su progetto esclusivo Merlo, che offre sia le prestazioni del carrello elevatore sia la versatilità della gru idraulica a braccio telescopico; poi nel 1987 con il Panoramic, il primo sollevatore telescopico al mondo con motore laterale e braccio incernierato basso sulla parte posteriore del telaio che rappresenta una rivoluzione di portata mondiale. Da allora innovazione, affidabilità, efficienza e sicurezza dei mezzi Merlo iniziano a essere riconosciuti in tutto il mondo. Oggi la presenza di Merlo - una multinazionale che comprende molteplici divisioni specializzate e consta di 1.700 dipendenti - è garantita a livello mondiale da un'organizzazione diretta di sette filiali (Stati Uniti, Francia, Germania, Inghilterra, Spagna, Polonia e Australia), da una rete distributiva di oltre 80 importatori e da 600 concessionari in grado di offrire una copertura capillare a livello di vendita, assistenza e ricambi.

«La storia di Merlo è molto particolare - afferma Paolo Merlo, il presidente -. Oggi siamo tra i primi tre player globali del settore e siamo riconosciuti nel mondo al pari delle grandi multinazionali. Eppure siamo un’impresa famigliare, la stessa fondata da mio padre, dove valori come la resilienza, lo spirito pionieristico, la voglia di rischiare, di condividere i progetti, sono ancora ben presenti».

Dal 14 novembre al 12 gennaio 2025 questa storia di successo verrà ricordata a Cuneo, a palazzo Samone, con la mostra "Merlo. 60 anni di storia", un percorso espositivo aperto al pubblico che accompagnerà il visitatore attraverso le tappe fondamentali della crescita della Merlo SpA, un’azienda profondamente legata al territorio e capace di rispondere con successo alle sfide globali. Attraverso immagini, video, modellini e materiali si scopre un racconto di storia e tradizione, ma anche di tecnologie all’avanguardia, di investimenti nelle competenze interne, con un forte impegno verso la comunità, che ha permesso all’impresa di evolvere senza perdere la propria identità.

Da novembre, nelle librerie italiane, sarà inoltre disponibile il libro “Il coraggio di osare” (Rizzoli), il racconto della storia di Merlo dal 1911 a oggi.

LE VOCI DEI PROTAGONISTI [VIDEO]

UN GRUPPO DA 1.700 DIPENDENTI

Merlo Spa è un'industria metalmeccanica italiana specializzata nella produzione e commercializzazione di sollevatori a braccio telescopico sia fissi che a torretta rotante, di betoniere auto-caricanti, trattori forestali e mezzi cingolati.

Primi a fabbricare il sollevatore telescopico moderno, Merlo ha mosso i primi passi nel settore delle costruzioni e dell'industria e successivamente i suoi mezzi hanno trovato applicazione anche nel comparto agricolo.

Oggi la presenza di Merlo - che comprende molteplici divisioni specializzate e consta di 1.700 dipendenti - è garantita a livello mondiale da un'organizzazione diretta di sette filiali – Stati Uniti, Francia, Germania, Inghilterra, Spagna, Polonia e Australia - da una rete distributiva di oltre 80 importatori e da 600 concessionari in grado di offrire una copertura capillare a livello di vendita, assistenza e ricambi. Nel 2023 sono state prodotte più di 8.700 macchine - 7.500 sollevatori telescopici e 700 compattatori - di cui oltre l'80% è stato esportato.

Innovazione e approccio internazionale fanno di Merlo un’impresa all’avanguardia, che continua a incrementare la propria presenza mondiale per garantire la vicinanza ai clienti e aprire nuovi mercati introducendo prodotti a elevato contenuto tecnologico con standard di sicurezza superiori.